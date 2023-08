Invasione di meduse a San Leone e Cannatello: i bagnanti restano in spiaggia

Decine di animali marini sono stati avvistati questa mattina e hanno scoraggiato la gente a tuffarsi in mare

Decine di meduse avvistate fra il mare del viale delle Dune e quello di Cannatello: giornata da dimenticare quella di oggi per centinaia di bagnanti che, appena arrivati in spiaggia, si sono subito illusi vedendo l'acqua pulita e trasparente come poche altre volte.

In realtà a mare non c'era pressochè nessuno perchè era invaso da decine di meduse. Inutile il tentativo di spostarsi di alcune centinaia di metri perchè la situazione era sempre la stessa con la quasi totalità di bagnanti in piedi sulla battigia a guardare le meduse tenendosi ben distanti ma senza fare il bagno.

Situazione analoga a Cannatello: lì, peraltro, l'acqua era pure meno pulita. Al momento non si segnalano ustioni ma sono davvero pochi i bagnanti che hanno deciso di fare il bagno provando a "scansarle".