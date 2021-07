Ferraglia arrugginita e pericolosa sulla spiaggia, ripulita l'area dell'ex Baraonda

A battersi, nei mesi passati, per arrivare alla totale messa in sicurezza del tratto di costa e per evitare rischi per la balneazione e i bagnanti è stata l'associazione MareAmico

La ferraglia arrugginita e pericolosa che era rimasta sotto e sopra la spiaggia di San Leone, dove c'era il chiosco Baraonda, non esiste più. Il tratto di costa è stato bonificato in mattinata. A battersi, nei mesi passati, per arrivare alla totale messa in sicurezza dell'area e per evitare rischi per la balneazione e i bagnanti è stata l'associazione MareAmico.

I lavori di stamani sono stati effettuati a spese del concessionario e i controlli da parte del Comune di Agrigento.