Discarica abusiva all'ex eliporto, bonifica e controllo dei rifiuti per risalire agli "sporcaccioni"

Domattina alle 11, su richiesta del vicesindaco Aurelio Trupia, la ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti procederà alla bonifica della discarica abusiva realizzata nel piazzale dell’ex eliporto a San Leone.

Lo comunica il Comune di Agrigento aggiungendo che "questa volta non si procederà solo alla rimozione dei rifiuti. Una pattuglia della squadra ecologica della polizia municipale procederà all’apertura dei sacchetti per individuare l’origine della spazzatura così da risalire alle persone che hanno lasciato i rifiuti in modo abusivo. Se l’operazione andrà a buon fine, come si spera, gli autori del gesto verranno sanzionati con la multa da 600 euro. Questo tipo di controllo - conclude la nota di Palazzo dei Giganti - verrà ripetuto anche nelle altre aree dove si creano discariche abusive di rifiuti".