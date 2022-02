Posteggia a San Leone e ritrova l'auto con i vetri in frantumi: rubata la borsa con soldi e documenti

Lascia la macchina, una Seat Arona, posteggiata a San Leone e si allontana per un’oretta per fare jogging. Al ritorno, trova uno devi vetri completamente in frantumi e dall’abitacolo era scomparsa la borsetta dove custodiva tutti i suoi documenti personali e circa 200 euro. Vittima di quello che è stato un furto aggravato è stata una trentenne agrigentina. Una donna che, purtroppo, non aveva badato a non lasciare in bella vista la sua borsetta.

Alla vittima del furto non è rimasto altro da fare che presentarsi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) e raccontare ai poliziotti quanto, suo malgrado, aveva subito. E’ stata raccolta una denuncia a carico di ignoti e i poliziotti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini. Quale primissimo passaggio investigativo, gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno verificato, nell’area dove era stata lasciata posteggiata l’autovettura, l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Fitto, anzi categorico, il riserbo dei poliziotti che non hanno lasciato trapelare questo “dettaglio”. L’eventuale presenza di telecamere potrebbe però consentire agli investigatori di tracciare, e immediatamente, la giusta strada da seguire per identificare il balordo, o i balordi, che hanno danneggiato – e anche pesantemente – l’autovettura della trentenne e che hanno arraffato la borsetta con tutto il suo contenuto. Servirà, però, appare scontato, del tempo per provare a mettere dei punti fermi in questa indagine e capire se si potrà o meno arrivare all’identificazione dei ladri.