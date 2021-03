Due abitazioni svaligiate in poche ore, residenti di San Leone in allarme

Due furti in pieno giorno, a distanza di poche decine di metri. I residenti di San Leone rimpiombano nella paura di vivere una nuova escalation, a distanza di un paio di anni da quando si registrarono decine di furti nella stagione invernale e nei primi giorni di primavera, quando ancora la frazione balneare è poco frequentata.

I ladri sono entrati, in pieno giorno, in due appartamenti nei pressi della centrale via Maddalusa. In un caso ne ha fatto le spese un professionista agrigentino che si è allontanato nel pomeriggio dalla sua villetta a pian terreno e, al ritorno, dopo alcune ore, l'ha ritrovata svaligiata.

I malviventi hanno usato un piccone e un caccavite, trovato dalla polizia intervenuta poco dopo la chiamata del proprietario, per forzare una finestra e la porta di ingresso. All'interno hanno prelevato una televisione, una borsa, degli orologi, dei cellulari e altri oggetti personali.

Qualche giorno prima, invece, i ladri sono entrati, anche in quel caso in pieno giorno, nell'abitazione di un'anziana ottantenne che era al letto e dormiva. Per questo fatto sono in corso accertamenti per comprendere cosa è stato rubato.