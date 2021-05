Incendiato il chiosco "Baraonda", è il terzo rogo in 22 giorni

Esattamente come in tutti gli altri casi, non sono stati trovati elementi per presupporre il dolo. Matrice che però appare più che chiara visto il ripetersi di questi fatti

Terzo incendio, nell'arco di 22 giorni, al chiosco "Baraonda" del viale Delle Dune di San Leone, chiuso da oltre un anno. Ad intervenire, ancora una volta, sono stati i vigili del fuoco. Questa volta però, le fiamme sono riuscire ad aggredire e ad inghiottire mezza struttura.

Il "dettaglio" che si tratti del terzo episodio nel giro di neanche un mese è più che inquietante.

Esattamente come in tutti gli altri casi, non sono stati trovati elementi per presupporre il dolo. Matrice che però appare più che chiara visto il ripetersi di questi fatti e visto che, trattandosi di una struttura chiusa da oltre un anno, non è neanche lontanamente ipotizzabile un cortocircuito.