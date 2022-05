Lanciano dall'auto cucciolona di Pitbull e scappano: è gara di solidarietà per adottarla

Avrebbero aperto la portiera dell'auto e fatto scende con forza una cucciolona di Pitbull di circa un anno nel centro di San Leone prima di allontanarsi lasciandola lì, con ancora il collare attaccato.

Ennesimo episodio di mancato rispetto degli animali ad Agrigento. A denunciarlo sui social è l'assessore Roberta Lala. "Aiutatemi a trovare una famiglia a questa dolce creatura, merita di essere amata e rispettata - spiega -. Mi auguro che coloro che hanno agito in maniera così sferzante vengano intercettati e puniti per come meritano. Serve repressione contro questi abominevoli reati".