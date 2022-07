Scoppia la rissa e a colpi di bastone viene danneggiato un autocarro, tre feriti e quattro denunciati

Scoppia una rissa in piazza Purrello, a San Giovanni Gemini, e tre dei quattro compartecipanti restano feriti. Con un bastone è stato, inoltre, mandato in frantumi il vetro anteriore e danneggiata, pesantemente, la carrozzeria di un autocarro Dacia Dokker. Quattro, dopo poche ore dal parapiglia, le persone - tutte di San Giovanni Gemini - che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Perché, nella tarda serata di mercoledì, in piazza Purrello, sia scoppiato il finimondo non è chiaro. O almeno non è stato reso noto da investigatori e inquirenti che hanno parlato di "futili motivi". Sembrerebbe - stando all'attività investigativa sviluppata dai militari dell'Arma - l'impiegato quarantasettenne, S. C., abbia danneggiato - con un bastone - il vetro anteriore e la carrozzeria dell'autocarro Dacia Dokker di proprietà della ditta del commerciante trentasettenne M. M.. Tutti i coinvolti, ad eccezione di quest'ultimo, sono finiti al locale presidio territoriale di emergenza dove i medici di turno gli hanno riscontrato lesioni e traumi guaribili in circa 5 giorni.

Oltre all'impiegato quarantasettenne, S. C., e al commerciante trentasettenne M. M. sono stati denunciati, alla Procura di Agrigento, E. C., commerciante, di 52 anni e G. M., operaio, di 39 anni. Tutti dovranno rispondere delle ipotesi di reato di rissa e lesioni personali. Il solo impiegato invece anche di danneggiamento. A procedere, intervenendo sul posto del tafferuglio e sequestrando anche il bastone, sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata.