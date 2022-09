"Ha raggirato la zia disabile facendosi consegnare assegni e carta di credito": 32enne patteggia

Approfitta di una zia disabile, con un deficit di memoria provocato da una malattia, per farsi consegnare la carta di debito e un carnet di assegni. Durante il periodo nel quale sarebbe andato avanti il presunto raggiro avrebbe pure sottoscritto un finanziamento a insaputa della stessa parente che aveva contratto un debito con una società finanziaria di poco meno di 15.000 euro.

Quando la donna se ne accorge presenta una denuncia e il ragazzo viene scoperto e finisce a processo per circonvenzione di persone incapaci e sostituzione di persona. I fatti sarebbero accaduti dal dicembre del 2019 al novembre successivo. L'uomo, dopo essersi fatto consegnare i titoli di credito, avrebbe stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di una Volkswagen Golf.

La vicenda è approdata in aula, davanti al gup Stefano Zammuto, per l'udienza preliminare. Sotto accusa Pieralberto Petruzzella, 32 anni, di San Giovanni Gemini. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Danilo Giracello, ha chiesto il patteggiamento chiedendo un termine per concordare con il pubblico ministero Elenia Manno la pena da applicare. La presunta vittima si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Leonardo Marino. Si torna in aula il 13 dicembre.