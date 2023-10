"Davanti ai figli schiaffeggia e minaccia di morte la moglie": arrestato trentanovenne

Schiaffeggia e minaccia di morte, davanti ai figli, la moglie. All'arrivo dei carabinieri, anziché calmarsi, il trentanovenne ha continuato a dare in escandescenze, scagliandosi contro la donna, minacciandola ed insultandola. E' in flagranza di reato che i militari dell'Arma di Cammarata hanno arrestato il trentanovenne di San Giovanni Gemini. L’accusa è, naturalmente, maltrattamenti in famiglia.

A chiamare il 112 è stata la donna, dopo che il coniuge è andato su tutte le furie e l'ha aggredita e minacciata di morte. Subito dopo l’arresto, i militari hanno informato la Procura di Agrigento che ha disposto la procedura di “codice rosso” per i casi di violenza domestica. A margine dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.