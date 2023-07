Armato di coltello minaccia familiari e operatori del 118: i carabinieri riescono a riportare la calma

Si barrica all'interno di una stanza dell'abitazione e, in escandescenze, comincia a gridare sostenendo di essere armato di coltello. Sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata per riportare la calma, e scongiurare il peggio, nella residenza alla periferia di San Giovanni Gemini. L'uomo, un cinquantenne, aveva prima minacciato i propri familiari, ma anche il personale del 118 che era intervenuto, su richiesta, per prestare soccorso.

I carabinieri del Nor della compagnia di Cammarata, dopo un'interminabile mediazione ed opera di convincimento, hanno convinto il cinquantenne a desistere dall'atteggiamento aggressivo e minaccioso. L'ambulanza ha quindi portato l'uomo al pronto soccorso.

Cosa abbia innescato, durante la mattinata, il comportamento del cinquantenne non è chiaro. A quanto pare l'uomo non starebbe bene.