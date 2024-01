"Vado a Palermo" e sparisce nel nulla: da 6 giorni nessuna notizia di un 32enne, avviate le ricerche

E' da venerdì scorso che non si hanno più notizie di un migrante trentaduenne regolarmente residente a San Giovanni Gemini. La mamma, dopo giorni d'attesa e di tentativi per mettersi in contatto con il figlio, ne ha denunciato la scomparsa. E lo ha fatto, martedì, recandosi alla stazione dei carabinieri di Cammarata.

La donna è, inevitabilmente, preoccupata anche perché il figlio non starebbe bene.

Stando a quanto denunciato dalla casalinga, il giovane - venerdì 5 gennaio - le aveva detto che si sarebbe spostato a Palermo, senza specificare dove, né con chi. L'ultima volta che la donna ha avuto notizie del figlio è stato dunque proprio venerdì alle 11,30 circa. Da quel momento, il buio più assoluto e sono stati tutti vani i tentativi della mamma di rintracciare, mettersi in contatto, con il figlio.

I carabinieri di Cammarata, hanno naturalmente informato la Procura della Repubblica di Agrigento, e hanno avviato le ricerche. L'alert - per quello che viene considerato come un allontanamento volontario di maggiorenne - è stato diramato anche ai militari dell'Arma di Palermo. Al momento, nonostante più controlli, verifiche e appunto ricerche da parte dei militari dell'Arma, non si riesce a capire che fine abbia fatto il trentaduenne che, si ripete, non è sta bene.