Divampa l'incendio in un'abitazione: famiglia in salvo, casa completamente distrutta

Sono riusciti – marito, moglie e due figli – a mettersi in salvo, appena in tempo. E nessuno, per fortuna, è rimasto ferito, né intossicato. Ma la loro abitazione, in contrada Puzzillo a San Giovanni Gemini, è andata completamente distrutta. A devastarla è stato un incendio di natura accidentale. Ad intervenire, riuscendo appunto a mettere in sicurezza gli abitanti della residenza, sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Gli stessi che hanno, come procedura prescrive, informato la Procura della Repubblica di Agrigento su quanto è avvenuto e sui rischi che sono stati corsi.

L’incendio è divampato all’interno dell’abitazione di contrada Puzzillo, una casa di proprietà di un imprenditore quarantottenne. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Mussomeli e di Agrigento. I pompieri si sono, di fatto, mobilitati cercando di salvare il salvabile, ma per la residenza non c’è stato veramente nulla da fare. La casa è andata completamente distrutta. I carabinieri si sono occupati, naturalmente, di mettere in sicurezza i componenti della famiglia di San Giovanni Gemini accertando che, per fortuna, nessuno si era fatto male. Sono state poi avviate le indagini per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale e fatto divampare il violento incendio. I danni – ieri – non risultavano essere stati ancora quantificati nell’esatto ammontare, ma si preannunciano pesantissimi. La residenza non era, fra l’altro, assicurata per questo genere di eventi. L’unica nota positiva – nel gran caos scoppiato in contrada Puzzillo – è stata che, per fortuna appunto, nessuno dei componenti del nucleo familiare s’è fatto male: non ci sono stati feriti, né intossicati.