Misterioso incendio divora balle di fieno e attrezzature: danni per oltre 6 mila euro

Incenerite 700 rotoballe di fieno e paglia e danneggiati un muletto, una fresa per movimento terra e un rimorchio agricolo. Le cause dell'incendio che è divampato in contrada Puzzillo, a San Giovanni Gemini, non sono chiare. Il danno è stato però quantificato in circa 6 mila euro.

Un rogo spaventoso che è stato circoscritto prima e domato dopo dagli uomini della squadra antincendio della Forestale che hanno cercato, di fatto, di salvare il salvabile. Ma il danno – quantificato appunto in complessivi 6 mila euro circa – è stato pesantissimo. A formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Cammarata è stato il proprietario: un impiegato di 45 anni di San Giovanni Gemini. I militari dell’Arma hanno subito avvisato il sostituto procuratore di turno di Agrigento e hanno avviato le indagini. Le cause del rogo sono state definite “ancora in corso d’accertamento”. Non è la prima volta però che, nell’area montana dell’Agrigentino, si registrano fatti del genere. Una decina di giorni prima, infatti, a Casteltermini, sono andate a fuoco 50 balle di fieno che erano state lasciate su un appezzamento di terreno di contrada Malvello, in attesa di essere recuperate.