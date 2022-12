Incarichi esterni illegittimi? Il processo ormai è agli sgoccioli: il pm chiede assoluzione per sindaco e assessori

“Assoluzione perché il fatto non sussiste”: il pubblico ministero Elenia Manno, al termine della requisitoria al tribunale di Agrigento, davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato, ha concluso così il suo intervento in aula.

Si tratta del processo, per abuso di ufficio a carico del sindaco di San Giovanni Gemini Carmelo Panepinto, degli ex assessori Maria Canzoneri, Giuseppe Mangiapane, Gaetano Pellitteri e Calogero Barbasso e dei dirigenti comunali Antonino Colletto e Salvatore Vasile. Sono assistiti dagli avvocati Enrico Giardinieri, Donatella Mangiapane, Antonino Brucato, Luigi Sottile, Salvatore Maurizio Buggea e Monica Malogioglio che, naturalmente, si sono sono associati alla richiesta del pm. Il processo si avvia dunque verso la conclusione: prima di Natale, il 22 dicembre salvo imprevisti, i giudici entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Il pm è giunto a questa conclusione tenendo conto, in particolar modo, delle deposizione della parte offesa che presentò numerose lacune durante l’esposizione dei fatti denunciati.

Agli imputati si contesta di avere affidato, nel 2015, un incarico di collaborazione esterna a una donna per l’attuazione del programma Garanzia Giovani, non presentando la valutazione dei revisori dei conti a corredo dell’atto di affidamento del lavoro e senza avere bandito una gara per l’affidamento. Ma anche di avere aggiudicato alla stessa donna l’incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento dei progetti per il servizio civile per il biennio 2014/2015, ma anche per il 2016, con le stesse modalità ritenute non regolari, quindi senza parere dei revisori dei conti e senza dare spazio ad altre potenziali interessati a ottenere l'incarico esterno per il comune.