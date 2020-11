Esproprio di un terreno e indennità, il tribunale dichiara difetto di competenza funzionale

Il tribunale di Agrigento ha dichiarato il proprio "difetto di competenza funzionale" in favore della Corte d'appello di Palermo in unico grado, definendo così il giudizio. Un processo iniziato nel 2016 quando due cittadini hanno fatto ricorso al Tar Palermo per chiede l’annullamento del provvedimento di espropriazione emesso dal Comune di San Giovani Gemini. Esproprio che riguardava alcune porzioni di un terreno di loro proprietà. I due cittadini hanno ritenuto, tra l’altro, inadeguato l’ammontare dell’indennità loro liquidata dall’amministrazione comunale che resisteva in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino.

Con sentenza dello scorso anno, il Tar Palermo confermava la legittimità dell’acquisizione sanante fatta dal Comune di San Giovanni Gemini e dichiarava inammissibile la richiesta di rideterminazione dell’indennità di espropriazione per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. I cittadini si sono rivolti, quindi, al tribunale di Agrigento per ottenere dal Comune di San Giovanni Gemini il pagamento dell’indennità. Il Municipio, ancora una volta con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del tribunale di Agrigento in favore della Corte di appello di Palermo nonché l’inammissibilità della domanda di rideterminazione dell’indennizzo per decorso del termine decadenziale. L'avvocato Rubino ha rilevato che il Comune di San Giovanni Gemini aveva già provveduto alla liquidazione dell’indennità in favore dei proprietari dei terreni espropriati in epoca antecedentemente all’adozione del provvedimento di esproprio.

Il tribunale di Agrigento, in accoglimento delle tesi difensive dell’avvocato Girolamo Rubino difensore del Comune di San Giovanni Gemini, ha dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale in favore della Corte di Appello di Palermo in unico grado, così definendo il giudizio.