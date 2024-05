Inceneriti 100 alberi di ulivo di un operaio, è mistero sulle cause: avviate le indagini

È stato appiccato ad arte? O il fuoco su quell'appezzamento di terreno ci è arrivato a causa di un attiguo rogo di sterpaglie? Sono questi gli interrogativi, ancora senza risposta, che si stanno ponendo i carabinieri della stazione di San Giovanni Gemini. Ad essere completamente distrutti dalle fiamme sono stati circa 100 alberi di ulivo di proprietà di un operaio ventinovenne.

L'incendio è divampato, in contrada Melaco a San Giovanni Gemini, domenica a metà mattinata. Sul posto, lanciato l'allarme, sono accorsi i vigili del fuoco di Mussomeli e i carabinieri. I primi hanno circoscritto e spento le alte fiamme, ma per gli alberi di ulivo - circa 100 appunto - non c'è stato assolutamente nulla da fare: sono andati distrutti, completamente inceneriti. Per fortuna non ci sono stati feriti.

I carabinieri hanno notiziato la procura della Repubblica di Agrigento e hanno avviato le indagini. Le cause, almeno fino ad ieri, venivano ritenute "ancora in corso d'accertamento".

