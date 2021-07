Ospedale San Giovanni di Dio, donati 4 climatizzatori al reparto di oncologia

Gesto di solidarietà da parte della "Amico Onlus" che ha permesso di integrare e rendere più efficiente l'impianto di condizionamento dell'aria. Un beneficio di grande valore in questi giorni di caldo torrido

Il reparto di oncologia dell'ospedale di Agrigento avrà quattro climatizzatori in più per migliorare la qualità della degenza dei pazienti. Tutto questo grazie alla generosità della "Amico Onlus", l'associazione malati in cura oncologica.

Le apparecchiature sono già operative, immediatamente montate e rese funzionali in tempo record. Un gesto di soliderietà che non passa certamente inosservato da parte del mondo del volontariato locale a beneficio dell'Azienda sanitaria provinciale.

I climatizzatori, installati dal personale delle aree risorse tecniche e affari generali dell'Asp, integrano l’efficienza dell’impianto di climatizzazione centralizzato del reparto permettendo ai pazienti maggiore benessere durante l’attesa o le cure in questi giorni di caldo torrido.

"La direzione strategica aziendale - si legge in una nota - esprime un vivo ringraziamento ai volontari di "Amico Onlus" per la generosa donazione".