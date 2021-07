La provincia sempre più in "rosso": San Giovanni e Cammarata in lockdown

Due nuove "zone rosse" in Sicilia e sono entrambe in provincia di Agrigento. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni dell'Azienda sanitaria provinciale.



"Le nuove restrizioni - si legge in una nota della Regione - a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino".

Nei giorni scorsi era stato disposto lo stesso provvedimento, da ieri e fino al 29 luglio, per Favara e Caltabellotta.