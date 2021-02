E' San Gerlando, chiusi gli uffici di Girgenti Acque

Gli uffici periferici di Ribera e Sciacca rimarranno regolarmente aperti, così come su Agrigento saranno attivi i servizi di emergenza e la regolare fornitura del servizio

In occasione della festa del Santo Patrono della città, San Gerlando, il prossimo 25 febbraio saranno chiusi gli uffici della sede centrale della Girgenti Acque, in viale del Mediterraneo. Gli uffici periferici di Ribera e Sciacca rimarranno regolarmente aperti, così come su Agrigento saranno attivi i servizi di emergenza e la regolare fornitura del servizio. Allo stesso modo sarà attivo il centralino ai numeri 0922-441539 e 0922-1835793.