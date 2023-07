San Calogero, tutti sulla scalinata e nel sagrato, le forze dell’ordine intervengono e i fedeli protestano: “Noi non ci spostiamo”

Momenti di tensione poco prima dell’inizio della processione del simulacro di San Calogero. La gente, nonostante le precise disposizioni della Questura che impongono di mantenersi al di fuori della scalinata e del sagrato, si è posizionata negli spazi non consentiti, esattamente come avveniva negli anni precedenti.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine per effettuare lo sgombero ma i fedeli hanno cominciato a protestare con fischi ed urla di disapprovazione rifiutandosi di spostarsi: “Noi da qui non ce ne andiamo”, hanno detto in molti.

Il parroco è uscito dalla chiesa invitando il pubblico a rispettare le disposizioni di sicurezza ma anche lui è stato sommerso dai fischi. Poi ha tentato di riportare la calma invitando il pubblico ad allontanarsi dopo l'uscita del simulacro dalla chiesa. In sostanza i fedeli hanno dovuto "accontentarsi" di rimanere sulla scalinata solo per vedere la statua varcare la soglia della chiesa per poi lasciare lo spazio libero immediatamente dopo. Comunicazione che è stata accolta con un applauso. La polizia ha formato un cordone umano per impedire ulteriori "invasioni" degli spazi.

La processione, a causa delle proteste, è cominciata in ritardo. Il simulacro di San Calogero è uscito dalla chiesa alle 12:23 (momento previsto a mezzogiorno in punto).

