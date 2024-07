"E chiamammu a cu n'aiuta. Evviva San Calò": bagno di folla sul sagrato, tutto pronto per la processione della seconda domenica

Il sagrato è già pieno. Per la seconda domenica consecutiva, come da tradizione, migliaia di fedeli e devoti - sotto il sole cocente - attendono l'uscita del simulacro di San Calogero che verrà portato in processione in un bagno di folla.

Nonostante le temperature vicine ai 40 gradi, diversi sono stati i devoti che hanno fatto il cammino a piedi scalzi, il tutto ovviamente al grido di: "E chiamammu a cu n'aiuta. Evviva San Calò".

La vara di San Calogero, danneggiata domenica scorsa in occasione della prima processione, è stata riparata in fretta e in furia dai componenti dell'associazione portatori e oggi consentirà l'uscita e la processione del fercolo. Anche oggi sarà possibile, in fermate prestabilite, salire sulla vara e baciare e abbracciare San Calò. Questi i punti: via Roma, di fronte l'Unicredit; piazza Vittorio Emanuele, dopo il comando provinciale dei carabinieri; Porta di Ponte, davanti al bar PortaPò; via Atenea, angolo chiesa Immacolata, via Atena, altezza piazza Purgatorio; piazza Pirandello, davanti la chiesa San Domenico; via Garibaldi, imbocco via Re e sempre via Garibaldi, all'altezza della chiesa San Francesco di Paola.

