Niente baci e abbracci a San Calò, sagrato e scalinata dovranno restare liberi: ecco i divieti per la grande festa

L'ordinanza della Questura, dopo l'apposito comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, è ancora in corso di definizione. Alcuni punti fermi - per garantire la sicurezza - sono stati però già messi. E fra questi il categorico divieto, per chiunque, di arrampicarsi sulla statua del Santo nero. Non si potrà farlo durante le processioni, né quando San Calò rallenterà e si fermerà. Solo i bambini, accompagnati dai genitori, potranno avvicinarsi fin sotto la vara e di accostarsi o essere accostati, con la presenza di un portatore, per una preghiera o anche solo per una fotografia.

Naturalmente, come è sempre avvenuto nel corso degli anni, i nominativi dei portatori sono stati, e già da un po', consegnati alla Questura.

E' quasi tutto pronto, dunque, per i festeggiamenti del compatrono di Agrigento.

Sul sagrato e sulla scalinata non dovranno esserci persone. A garantire le giuste distanze - per assicurare appunto l'ordine e la sicurezza pubblica - vi sarà un cordone di volontari e portatori.