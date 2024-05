San Calogero 2024, il Comune batte cassa alla Regione: chiesto contributo

Manca ancora qualche mese, è vero. Ma l'amministrazione comunale - pensandoci per tempo - sta cercando di racimolare fondi per rendere memorabile l'edizione 2024 dei festeggiamenti in onore di San Calogero. E lo sta facendo battendo cassa nei confronti della Regione. La spesa preventivata per realizzare l'evento è di 52.990 euro. La compartecipazione finanziaria di palazzo dei Giganti è stata prevista per 13mila euro, mentre all'assessorato regionale è stato, appunto, chiesto un contributo di 40mila euro sull'ammontare complessivo.

"In occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, la città di Agrigento ha sempre contribuito a sostegno delle iniziative che vengono proposte dal Santuario di San Calogero e dalle associazioni legate all’organizzazione di tali iniziative - è stato scritto dal dirigente comunale - . I festeggiamenti in onore di San Calogero perseguono la finalità di promuovere lo sviluppo dei beni e dei valori nonché delle tradizioni consolidate negli anni e le iniziative contenute nel programma presentato sono perfettamente in linea con le finalità perseguite da questo ente. Queste iniziative - è stato specificato - hanno sempre avuto notevoli ricadute anche sul turismo interno".

L’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, con decreto dello scorso febbraio, ha approvato l’avviso "Programmi finalizzati all’erogazione di contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento”. Il bando offre a palazzo dei Giganti quindi l’opportunità di richiedere un contributo per iniziative ed eventi in previsione dei festeggiamenti di San Calogero. Ed è stato, appunto, fatto.

