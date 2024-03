Smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, il Tar conferma l'aggiudicazione del servizio

Il Tar Sicilia conferma l'aggiudicazione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi per conto dell'Asp, a una ditta di San Biagio.

La seconda classificata in graduatoria aveva impugnato il provvedimento adottato in seguito a una procedura aperta telematica. La seconda classificata aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la ditta aggiudicataria non avesse i requisiti indicando, in particolare, un difetto di iscrizione nel registro delle imprese e la mancata documentazione di un’idonea convenzione con un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti necessaria per lo svolgimento del servizio.

La società di San Biagio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airò, si è costituita in giudizio per ribadire la legittimità dell’aggiudicazione e chiedere, con ricorso incidentale, l’esclusione della stessa impresa ricorrente.

In particolare è stato ribadito che la ditta aggiudicataria avesse dimostrato, già in sede di gara, di avere un’iscrizione camerale coerente con l’oggetto dell’appalto e che la convenzione con l'impianto di trattamento allegata all’offerta fosse conforme al disciplinare di gara.

Inoltre i legali hanno sostenuto che proprio la ditta che ha presentato il ricorso dovesse essere esclusa dalla gara perché aveva prodotto una convenzione con un impianto di trattamento dei rifiuti priva di sottoscrizione.

Tesi che sono state accolte integralmente dai giudici del Tar.