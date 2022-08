Incidente sul lavoro: meccanico ferito mentre ripara una macchina, 55enne al pronto soccorso

Meccanico cinquantacinquenne resta ferito mentre, in officina, ripara una macchina. Non è chiaro come e perché si sia registrato l’incidente sul lavoro. E’ certo però che l’uomo è finito all’ospedale “San Giovanni di Dio” e che, per sua fortuna, non versa in pericolo di vita. Gli sono stati diagnosticati traumi e ferite, ma guarirà nel giro di pochi giorni.

Tutto è accaduto nel piccolo Comune di San Biagio Platani. Per il meccanico avrebbe dovuto essere un ordinario intervento di riparazione su un’autovettura, ma appunto è rimasto ferito. A dare l'allarme i presenti nell’officina che hanno sentito le urla e si subito si sono prodigati per i soccorsi. Il referto ospedaliero del meccanico è stato acquisito dal personale del posto di polizia, presente all’interno del presidio ospedaliero di contrada Consolida. Sono stati, naturalmente, avviati gli accertamenti necessari per ricostruire l’incidente sul lavoro. Allertato, come prassi impone, anche il personale dell'Asp che si occupa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche il nucleo Ispettorato del lavoro.