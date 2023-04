Brucia capannone attiguo a mobilificio: è l'inferno a San Biagio Platani

Brucia capannone - contenente legna, macchinari, rifiuti e sostanze chimiche - accanto a un mobilificio di via Caltanissetta, nei pressi della strada provinciale 19, a San Biagio Platani. E' stato, all'improvviso, l'inferno del piccolo Comune dell'Agrigentino dove sono state convogliate più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, compresa l'autoscala, i pompieri del distaccamento di Santa Margherita Belice e quelli di Cianciana. Nessuno è, per fortuna, rimasto ferito. Ma i danni alla struttura sono stati pesantissimi.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso d'accertamento, sono state prima circoscritte e poi spente. Al lavoro anche i carabinieri della vicinissima stazione. Proprio ai militari dell'Arma, assieme ai pompieri, spetterà il compito, laddove possibile, di chiarire la cause della scintilla iniziale. Una scintilla che ha devastato il capannone, incenerendo anni ed anni di sacrifici dei proprietari.