"Trovato con hashish e marijuana", denunciato disoccupato di 35 anni

E’ stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish e dieci di marijuana. Ha 35 anni il disoccupato di San Biagio Platani che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è incappato in un controllo dei carabinieri della stazione cittadina.

I militari dell’Arma sospettando qualcosa, hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare. E durante queste verifiche è saltata fuori la “roba”: stupefacenti verosimilmente destinati all’illegale attività di spaccio. Sia l’hashish che la marijuana sono stati posti sotto sequestro e nelle prossime ore verranno analizzati, come sempre avviene, per stabilirne principio attivo e qualità. A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione del disoccupato trentacinquenne, i militari dell’Arma della stazione di San Biagio Platani lo hanno, infatti, deferito alla Procura della Repubblica. Appare scontato che l’uomo continuerà ad essere tenuto d’occhio, anche nei prossimi giorni e settimane, proprio dai carabinieri.