"Trovato con 23 grammi di hashish in piazza", denunciato disoccupato

E’ stato trovato, in piazza Del Carmine, durante una perquisizione personale, in possesso di 23 grammi di hashish. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un disoccupato ventiseienne è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica.

I militari dell’Arma di San Biagio Platani, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, erano impegnati in un ordinario controllo del territorio quando, durante una delle scorse sere, si sono insospettiti a causa dell’atteggiamento del ventiseienne. E’ scattato, in piazza Del Carmine appunto, la perquisizione mirata e il giovane è stato trovato in possesso di circa 23 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente hashish. La “roba” è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà, naturalmente, sottoposta ad esame per stabilire qualità dello stupefacente. A carico del cittadino di San Biagio Platani è stata, invece, appunto, formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.