Aiuti economici per l'emergenza Covid rigettati a causa di un'informativa antimafia: il Tar annulla il provvedimento

Chiese aiuti economici al Comune di San Biagio Platani per la situazione economica creata dall'emergenza Covid-19 e se li vide rifiutare per effetto di una informativa antimafia della Prefettura di Agrigento. Il Tar Sicilia ha, adesso, sospeso l'efficacia del provvedimento antimafia e dunque la donna potrà ottenere i benefici richiesti.

Una donna di San Biagio Platani, nel 2021, ha chiesto al Comune di San Biagio Platani gli aiuti previsti dall’ordinanza del capo della Protezione civile per la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Coronavirus. Benefici che si vide però negare per un'informativa antimafia emessa a causa dei legami familiari della richiedente con una persona condannata per il reato di associazione mafiosa essendo stato ritenuto organico alla consorteria quale esponente del sodalizio criminale di San Biagio Platani.

La donna, con l'avvocato Girolamo Rubino, ha però impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale. Rubino ha censurato l'informativa denunciandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. Il legale ha rilevato che la natura prettamente assistenzialistica degli aiuti richiesti non avessero nulla a che fare con i contributi richiesti per l’esercizio di un’attività economica, la cui erogazione viceversa presuppone la verifica antimafia in capo al richiedente. Rubino ha evidenziato che nella fattispecie non fosse necessario alcun accertamento da parte della Prefettura, dal momento che la richiedente non esercitava alcuna attività imprenditoriale e la richiesta di aiuto economico mirava esclusivamente a sostenere il nucleo familiare.

Il Tar Sicilia ha accolto la domanda cautelare ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento antimafia.