In quattro assaltano una gioielleria, il titolare reagisce e li mette in fuga

Rapina in gioielleria fallita a Sambuca di Sicilia. In quattro, di cui uno armato di coltello, hanno assaltato il negozio dopo che uno di loro ha finto di essere un cliente entrando a volto scoperto.

Il gioielliere è riuscito a reagire dando vita a una colluttazione e mettendo in fuga i criminali che non hanno portato via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.