Ultimo giorno da "zona rossa" a Sambuca, l'appello del sindaco: "Tamponi per gli insegnanti"

Sambuca di Sicilia, dalla mezzanotte, non sarà più zona "rossa". I positivi al Covid-19 sono, attualmente, 60 e ci sono stati fino ad ora 10 decessi (alcuni erano ospiti della casa di riposo dove c'è stato il vero focolaio, ma provenienti da altri paesi); ben 61 invece le persone già guarite.

"Da domani anche noi, come tutta l'isola, saremo zona arancione - ha detto il sindaco Leo Ciaccio - . L'unica preoccupazione che ho è che lunedì riaprono le scuole, chiuse dal 15 ottobre. Non posso intervenire come sindaco, ma invito il dirigente scolastico a chiedere il tampone agli insegnanti che provengono da altri Comuni per non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora. Sambuca è la città della bellezza e della cultura, queste certezze ci permetteranno sempre di superare tutte le difficoltà".

Sambuca di Sicilia era zona rossa - secondo quanto disposto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per via dell'elevato numero di contagi da coronavirus - dallo scorso 16 ottobre.