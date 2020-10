Sambuca è zona "rossa" anti-Covid: comitato in Prefettura per vigilanza e cinturazione del paese

E' in corso, dopo la convocazione fatta dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Alle ore 14, Sambuca di Sicilia diventerà - secondo quanto è stato disposto dal presidente della Regione Nello Musumeci - zona rossa, per provare a contrastare la diffusione del coronavirus.

Fino al 7 novembre sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute. In Prefettura, in questo momento, si sta pianificando la cinturazione di ingressi ed uscite del paese e il dispiego delle forze dell'ordine sul territorio per effettuare la vigilanza.

Controlli saranno previsti agli ingressi del paese, ma anche lungo le vie cittadine perché, secondo il provvedimento del governatore, si potrà circolare, solo una volta al giorno, per l'acquisto e il consumo di generi alimentari. Intanto, ieri sera, il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, ha reso noto che l'Asp di Agrigento gli ha comunicato altri 3 casi positivi di Covid-19: in paese si è arrivati a poco meno di una sessantina di contagiati, in gran parte concentrati in una casa di riposo dove ospiti ed operatori della struttura si trovano in isolamento.

Il prefetto Cocciufa, già dagli scorsi giorni, è stato in costante e sistematico contatto con il sindaco Leo Ciaccio e con i vertici dell'Asp.