"L'oro rosso" è tornato a fare gola ai ladri: al buio tante abitazioni di campagna

Non soltanto ex stabilimenti, alberghi temporaneamente chiusi e impianti fotovoltaici. I “cacciatori” di “oro rosso” sono tornati a non disdegnare nulla. Neanche gli impianti elettrici deputati all'illuminazione pubblica. Esattamente per come accadeva negli anni passati. Così è stato nelle località Serrone-Mulè e Pandolfina a Sambuca di Sicilia dove i malviventi sono riusciti a tranciare, e a portare via, circa 600 metri di cavi di rame dell'impianto elettrico dell'illuminazione di alcune abitazioni di campagna. Quando, con precisione, la razzia è stata compiuta non è chiaro. L'Enel, con i suoi tecnici, si è mossa quando ha iniziato ad incamerare segnalazioni di disservizi. Fatto il controllo, e dunque la scoperta del furto, uno dei tecnici s'è recato alla caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, di furto. Il danno provocato ad Enel-distribuzioni non è stato quantificato nell'esatto ammontare, ma risulta essere coperto da polizza assicurativa.

I carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno avvisato l'autorità giudiziaria e avviato le indagini.

Nelle ultime settimane, nell'area del Saccense, si stanno registrando numerosi furti di cavi di rame. Uno degli ultimi colpi ha riguardato della linea elettrica di collegamento dal contatore alla sala motori e tubi in rame degli impianti di refrigerazione delle celle frigorifere, nonché quelli dei quadri e dell'impianto elettrico, di un ex stabilimento ittico conserviero, posto sotto sequestro dal tribunale, di contrada Santa Maria a Sciacca. Il danno, in questo precedente episodio, venne stimato in almeno 150 mila euro. Prima ancora era “toccato” allo “Sciacca Mare”: qualcuno si era intrufolato nei cunicoli sottostanti e aveva, appunto, rubato numerosi cavi elettrici di rame, dalla lunghezza di circa 80 metri ciascuno. Il danno provocato all'hotel, in quel caso, fu di circa 100 mila euro.