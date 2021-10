All'arrivo della polizia getta dalla finestra il panetto di hashish: arrestato disoccupato

Getta dal balcone, all'arrivo della polizia, un panetto di hashish di circa un etto. "Roba" che, se immessa sull'illegale mercato di spaccio, avrebbe fruttato un guadagno di circa 3 mila euro. Ad essere arrestato - per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale - è stato un disoccupato, S. F., di Sambuca di Sicilia.

L'uomo, che ha tentato appunto di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra della camera da letto, è stato trovato in possesso, durante la successiva perquisizione domiciliare effettuata dai poliziotti del commissariato di Sciacca, di 1.400 euro in banconote da 50 e 20 euro: soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio e, all'interno della cucina, di diversi pezzetti di carta stagnola utilizzata verosimilmente per il confezionamento dello stupefacente, nonché di un coltello di 20 centimetri con la lama annerita, utilizzato - secondo l'accusa - per "tagliare" la droga.