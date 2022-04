In pieno giorno si intrufolano in una casa e portano via una cassetta di metallo con preziosi e ben 15 mila euro

E’ nel pieno della mattina – dalle 9,30 alle 11,30 – che qualcuno è riuscito ad intrufolarsi, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, nell’abitazione di contrada Adragna di un pensionato. Rotto il vetro della finestra, i ladri si sono messi “al lavoro” all’interno della residenza da dove si sono impossessati di una cassetta di metallo contenente preziosi e ben 15 mila euro in contanti. Il danno provocato al pensionato è stato quantificato in circa 16 mila euro, non coperto da nessuna polizza assicurativa.

A rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Sambuca di Sicilia è stato proprio il pensionato che ha denunciato, a carico di ignoti, quanto gli era accaduto all’interno della sua abitazione. I carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia, coordinati dal comando compagnia dell’Arma di Sciacca, hanno avviato subito le indagini indirizzate a dare un nome e cognome ai “topi d’appartamento”. Non filtrano, neanche in questo caso, indiscrezioni sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti in contrada Adragna. Non sarà semplice, di fatto, riuscire ad identificare i malviventi che, a quanto pare, non si sono lasciate tracce dietro le spalle. Delinquenti che, però, non è escluso, sapessero dove mettere le mani.