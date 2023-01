Ladri "improvvisati" rubano auto, tentano un nuovo colpo ... ma gli va male

Rubati, da un garage, un fuoristrada e un monovolume e con questi mezzi i malviventi si sono portati nel deposito di una ditta di materiale edile dove hanno caricato un camioncino di attrezzature. Il mezzo che avrebbero voluto rubare, però, era dotato di un sistema di sicurezza a doppia chiave. I ladri hanno quindi rinunciato non soltanto a portar via il camioncino già caricato, ma hanno anche abbandonato le due macchine che avevano in precedenza arraffato.

E' accaduto tutto a Sambuca di Sicilia dove, per entrare nel deposito dell’impresa edile, hanno forzato il portone d’ingresso. I carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, sono già al lavoro per provare ad identificare gli "improvvisati" ladri.