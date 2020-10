Coronavirus: contagiata infermiera del pronto soccorso di Licata e anziano di Sambuca

Sambuca di Sicilia non è più Covid-free. Un nuovo caso, e questa volta riguarda una infermiera, a Licata.

Salgono a 14 i contagi a Licata

Tampone positivo per un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale "San Giacomo d’Altopasso". La donna che starebbe bene è in isolamento domiciliare. S'è messa in moto subito, naturalmente, la "macchina" per la sanificazione dell'intero pronto soccorso, nonché quella per i controlli sanitari a tutti i contatti diretti e indiretti - fra cui più operatori sanitari - dell'infermiera. Il pronto soccorso, già sanificato, è regolarmente aperto.

Appena ieri, sempre a Licata, era arrivato l'esito - positivo - del tampone per un ventenne che si era recato proprio al pronto soccorso dell'ospedale con lievi sintomi. Anche il giovane è stato messo in isolamento domiciliare.

Sambuca di Sicilia non è più Covid-free

Per un anziano è arrivato l'esito positivo del tampone rinofaringeo. A darne comunicazione alla cittadinanza è stato il sindaco Leonardo Ciaccio: "Non ha particoilari sintomi, i familiari mi dicono che sta bene. Però è necessario porre in essere tutte le procedure per mettere in sicurezza il resto della popolazione. I familiari del concittadino - ha spiegato il primo cittadino - durante il periodo sospetto, ossia prima della comunicazione di positività dell'Asp, si erano già messi in sicurezza. La persona contagiata è in isolamento. Siamo prossimi al periodo invernale e potranno esserci casi di influenza che potranno creare allarmismi. Faremo i tamponi per quanti sono in contatto con il pubblico".

(Aggiornato alle ore 15,30)