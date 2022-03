Cane impiccato ad un albero di ulivo, pensionato nel "mirino" degli avvertimenti

Ha trovato un cane randagio impiccato in uno dei suoi alberi d’ulivo. Ha tutte le caratteristiche del messaggio intimidatorio quanto scoperto da un pensionato settantasettenne nel suo appezzamento di terreno, in contrada Anguilla, a Sambuca di Sicilia. L’anziano ha, poco dopo, raccontato – formalizzando una denuncia a carico di ignoti – quanto aveva scoperto ai militari dell’Arma della stazione cittadina. I carabinieri hanno, immediatamente, informato la Procura della Repubblica di Sciacca e avviato le indagini. Non filtra nessuna indiscrezione né sulle dichiarazioni acquisite dall’anziano, né sull’attività investigativa avviata.

Il settantasettenne, lunedì mattina, era andato – forse come spesso faceva - nel suo appezzamento di terreno di contrada Anguilla. La scoperta di quel randagio impiccato ad un albero di ulivo lo ha letteralmente pietrificato. Nessun dubbio, non per i carabinieri, che l’animale impiccato fosse un randagio e questo perché il cane non aveva nessun microchip.

Come procedura investigativa esige, i militari dell’Arma hanno chiesto alla vittima dell’inquietante messaggio se avesse o meno sospetti su qualcuno o se avesse avuto, di recente, diatribe o liti con qualche conoscente. Ieri, su tal “fronte”, non trapelava neanche la più piccola indiscrezione né da investigatori, né da inquirenti. Servirà, verosimilmente, del tempo per capire se i carabinieri riusciranno ad identificare chi, e perché, è stato l’autore di quell’avvertimento. Di recente, un po’ in tutta la provincia, continuano ad essere recapitati – tanto nei confronti di amministratori comunali, quanto verso imprenditori e commercianti – messaggi intimidatori di vario tipo: talvolta, appunto, anche composti con carcasse di animali; altre da proiettili o santini.