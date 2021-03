Carrozzeria dell'auto rigata e bacheca dello studio sfondata: avvertimento per medico?

A denunciare il doppio danneggiamento, ai carabinieri, è stato proprio il sanitario. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a mettere dei punti fermi e a fare chiarezza

La carrozzeria dell’auto rigata, in più punti e con un oggetto appuntito, e il vetro della bacheca degli avvisi dello studio medico mandato in frantumi. Un medico è stato preso di mira. In suo danno è stato messo a segno quello che sembrerebbe essere un vero e proprio avvertimento.

A denunciare il doppio danneggiamento, alla stazione dei carabinieri di Sambuca di Sicilia, è stato proprio il medico. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare a mettere dei punti fermi e a fare chiarezza, identificando, laddove possibile, l’autore del danneggiamento. Sia l’autovettura che la bacheca dello studio medico sono stati danneggiati – senza che nessuno, di fatto, s’accorgesse di nulla, né sentisse nulla – fra venerdì e domenica scorsa. La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata invece dal medico – alla stazione dei carabinieri di Sambuca di Sicilia, appunto – nella giornata di lunedì. I militari dell’Arma appare scontato che, quale primo passo investigativo, abbiano già passato in rassegna l’area, il quartiere, laddove è avvenuto il doppio danneggiamento. Unico e solo l’obiettivo: riuscire a verificare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private. Telecamere i cui filmati potrebbero dare il giusto input alle indagini. Fitto, anzi categorico, è, naturalmente, il riserbo dei militari dell’Arma che nulla lasciano trapelare.