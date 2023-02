Un'altra auto avvolta dal fuoco, i passanti evitano il peggio

Un’altra auto a fuoco nell’Agrigentino poche ore dopo il rogo che ha bruciato una vettura a Ribera. Intorno alle 23 di sabato, le fiamme hanno avvolto una Citroen che era parcheggiata in corso Umberto I, in pieno centro, a Sambuca. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. Dagli accertamenti eseguiti pare si tratti di incendio non doloso. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Sarebbero state notate scintille dall’auto prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme. Si tratta di una vecchia auto che era parcheggiata nelle vicinanze di altre vetture ed è questa la ragione per la quale ci sono stati momenti di apprensione a Sambuca perché si temeva che le fiamme potessero arrivare alle altre vetture in sosta nella stessa zona. Quando è scoppiato l’incendio c’era ancora tanta gente in centro a Sambuca anche se non si svolgevano iniziative legate al Carnevale. Così in tanti si sono mobilitati per collaborare a spegnere le fiamme che intanto avevano avvolto la vettura.