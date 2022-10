Appicca il fuoco alle sterpaglie e resta ustionato, pensionato trasferito in elisoccorso a Palermo

Pare che per bruciare le sterpaglie abbia utilizzato la benzina. Vi sarebbe stato un ritorno di fiamma che lo ha colpito al petto, alle braccia e sulla faccia. Un anziano di Sambuca di Sicilia, un settantenne pensionato, ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustioni di Palermo. E' accaduto tutto in contrada Serrone a Sambuca di Sicilia.

Sul posto, scattato l'allarme, è prima arrivata un'autoambulanza, ma i sanitari notando il quadro clinico decisamente grave hanno allertato i colleghi del 118 e l'elicottero è giunto, poco dopo, a Sambuca di Sicilia da dove ha, appunto, trasferito il pensionato ustionato a Palermo.