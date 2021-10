Salvò anziana dall'incendio del palazzo Standa, Cocciufa incontra Mangione: "Prova di coraggio e alto senso civico"

Grande prova di coraggio e altissimo senso civico. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, incontrando il pastry chef Giovanni Mangione - che lo scorso 6 agosto si rese protagonista del salvataggio di un'anziana che era in un appartamento del palazzo Standa, locali ormai completamente avvolti dal fumo e dalle fiamme, - ha espresso compiacimento, ma ha anche voluto evidenziare come azioni di questo genere "possono infondere sentimenti di fiducia e stimolo alla crescita civica delle giovani generazioni e della società agrigentina tutta".

Mangione, conosciuto per le sue abilità di pasticciere e per le mega torte che ha donato alla città in diverse occasioni, è stato infatti protagonista dell’eroico salvatraggio: passeggiava in centro quando si è accorto del fumo che proveniva dall’ultimo piano del palazzo di via Gioeni, meglio conosciuto come “Palazzo Standa”. Senza alcuna esitazione il pastry chef è entrato nel palazzo per sincerarsi sulla presenza di persone in pericolo. E nell'appartamento dove erano divampate le fiamme ha trovato l'anziana proprietaria in stato confusionale. Anziana che ha portato in salvo.