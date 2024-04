Il plenum del Csm ha deciso all'unanimità: Salvatore Vella è il nuovo procuratore capo di Gela

Il dado è tratto. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, è il nuovo procuratore capo di Gela. Lo ha deliberato, all'unanimità, il plenum del Csm. E dopo 12 anni la città dei Templi e la sua provincia perdono quella che è stata una battagliera memoria storica.

Dopo la proposta, fatta sempre all'unanimità, della quinta commissione, di concerto con il ministro della Giustizia, la decisione è stata presa - naturalmente - senza "se" e senza "ma". Era già emerso del resto che Salvatore Vella era "certamente il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio a concorso".

Il percorso

Nominato nel luglio del 1999, è stato dal 30 aprile 2001 sostituto procuratore al tribunale di Sciacca; dal 29 luglio 2008 sostituto procuratore del tribunale di Palermo con assegnazione al dipartimento "Reati contro la pubblica amministrazione". Fra febbraio 2010 e maggio 2011 è stato applicato alla procura di Sciacca svolgendo le funzioni di sostituto procuratore in una situazione di gravissima carenza di organico. Dal febbraio 2011 al luglio dello stesso anno è stato applicato alla procura della Repubblica di Marsala, con funzioni di sostituto procuratore. Dal febbraio 2012 è stato sostituto procuratore al tribunale di Agrigento, assegnato ai reati contro la pubblica amministrazione e reati sessuali, e dove dal giugno del 2018 è stato nominato procuratore aggiunto. Dal 2004 al 2011 e dal 2014 al 2016, Vellla è stato più volte destinato in applicazione alla Dda della procura della Repubblica di Palermo, quale coassegnatario di procedimenti penali per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso. Dal 12 giugno 2018, Vella esercita le funzioni semidirettive di procuratore della Repubblica aggiunto, occupandosi del coordinamento dei gruppi di lavoro su reati in materia di edilizia e urbanistica, ambiente e pubblica amministrazione; ma anche usura, estorsione, violazione delle misure di prevenzione. E dal primo gennaio 2021, anche reati cosiddetti “predatori”, nonché reati relativi all’immigrazione clandestina e di competenza del giudice di pace. Dal 25 marzo 2022 al 21 agosto.2023 - quindi, per circa otto mesi - ha brillantemente assunto la reggenza dell’ufficio quale procuratore facente funzioni.

Le valutazioni

Vella ha sempre ricevuto, durante la carriera, valutazioni positive. In particolar modo è stata evidenziata "… t ecnica espositiva e argomentativa efficace, lucida, corretta”, “…rilevante capacità di sintesi e una piena padronanza degli istituti sostanziali e processuali trattati”, “…ottima stesura dei capi d'imputazione anche in relazione a complesse indagini per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la tutela degli interessi economici della comunità nazionale e dell'Unione Europea”, cura dell’aggiornamento professionale “con costanza e impegno”, tecniche d’indagine, “perfetta padronanza degli istituti di rito”, oltre alle “indubbie qualità organizzative del lavoro proprio ed altrui”. Sottolineato anche “l’impegno e l’estrema laboriosità di Vella che ha smaltito una mole davvero imponente di lavoro pur continuando a garantire standard di qualità sempre elevatissimi contribuendo allo smaltimento di procedimenti di più remota iscrizione e prossimi alla prescrizione”, nonché la “estremamente proficua collaborazione offerta al dirigente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'ufficio”.

Posta in evidenza anche la capacità di Vella di “creare un immediato clima di proficua collaborazione con tutte le componenti dell’ufficio in virtù della sua competenza e autorevolezza” e di “svolgere le funzioni di coordinatore dei gruppi di Llavoro con estrema efficacia rendendosi vero punto di riferimento per i magistrati in essi inseriti”.

Nell’esercizio delle funzioni, Vella ha maturato un’esperienza significativa e assai variegata. Numerosi sono stati i procedimenti di particolare importanza e complessità trattati da Vella nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, con esame delle relative questioni di fatto e di diritto. L’insieme di questi procedimenti, come evidenziato nel rapporto informativo del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, “…costituisce cartina di tornasole della solida esperienza professionale maturata da Vella nel lavoro giudiziario in territori complessi e contraddistinti da peculiarità criminali delicatissime, per molti versi non dissimili da quello dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica di Gela”.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.