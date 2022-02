Vigili del fuoco: l'ex comandante provinciale Rizzo trasferito a Caltanissetta

Salvatore Rizzo, 62 anni, originario di Villarosa, già comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento è stato trasferito al comando di Caltanissetta.

Era l'ottobre del 2011 quando Rizzo, dopo due anni di intenso e proficuo lavoro nel capoluogo ed in tutta la provincia, dirigendo e gestendo egregiamente, per gli aspetti antincendio, la difficile emergenza immigrati presso l’isola di Lampedusa, lasciava l’incarico del comando della città dei templi per assumere la dirigenza del comando di Messina.