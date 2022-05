Morte di Salvatore Moncada, in tanti ricordano l'imprenditore mecenate del basket cittadino

Artisti, normali cittadini, imprenditori, associazioni di volontariato, partiti politici, tifosi e società sportive dello sport che più ha amato: il basket. In tanti, tra ieri e oggi, hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa di Salvatore Moncada, stroncato da un'infarto a 59 anni. Ognuno ha voluto ricordare un aspetto dell'imprenditore, da sempre impegnato nel sociale e per certi versi "visionario" della politica civica: fu lui a fondare "Agire insieme", movimento che puntava a smuovere la città in un momento (tra i tanti) di stagnazione. Uno sforzo non compreso dai più.

Franco Miccichè, sindaco di Agrigento

"Avevo incontrato un paio di settimane fa Totò Moncada, sapere che oggi non c'è più mi rattrista moltissimo. Totò era un grande imprenditore e un grande uomo di sport. Ciao Totò non ti dimenticherò mai".

GIanfranco Iannuzzo, attore

"Salvatore Moncada è stato un geniale ed instancabile Imprenditore, pieno di idee, progetti, programmi, proposte. Per me è stato un grande amico, sincero, leale, generoso. Sempre presente. Adorava i suoi figli, di cui era profondamente orgoglioso, la sua azienda, la sua casa, che era costantemente aperta agli amici. Pochi ma buoni, diceva, facendoti sentire importante, prezioso. Gli piaceva sentirsi amato, apprezzato ma gioiva anche del tuo successo".

Associazione "Volontari di Strada"

"Con Salvatore 'Totò' Moncada i Volontari di Strada perdono un grande Amico. Uno di famiglia. Da sempre al nostro fianco, Moncada ha aperto il suo generoso

e nobile cuore intestandosi e partecipando attivamente alle numerose iniziative di solidarietà promosse nel corso dell’ultimo decennio. Alla nostra sede faceva arrivare quintali di spesa e prodotti da distribuire alle numerose famiglie assistite dai Volontari. Il tutto in 'silenzio', senza mai cercare i riflettori. Noi Totò Moncada l’abbiamo conosciuto in queste

occasioni. Abbastanza per apprezzarne i sentimenti e le doti umani di uomo semplice ed umile, oltre che di grande imprenditore".

Fratelli d'Italia Agrigento

Il commissario provinciale, Calogero Pisano ed il commissario cittadino di Porto Empedocle, Salvo Prestia, esprimono cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia Moncada per la prematura scomparsa di Salvatore. "Una terribile notizia che colpisce tragicamente i suoi affetti, ma anche tutta la comunità agrigentina - affermano Pisano e Prestia - Salvatore Moncada è stato un grande uomo ed un imprenditore brillante che ha dato lustro alla propria terra".

Il Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro

"Il movimento cestistico siciliano in lutto per la scomparsa di Salvatore Mocada. Il presidente Correnti, unitamente ai consiglieri regionali, si unisce al dolore della famiglia Moncada per la scomparsa di Salvatore Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento".

I dipendenti Moncada Energy Group

"Il geometra Salvatore Moncada, lasciando un vuoto incolmabile. I collaboratori ed i dipendenti delle Aziende del gruppo si stringono al dolore della famiglia Moncada. Il suo ricordo resterà vivo ed indelebile in tutti quelli che hanno avuto l’onore di conoscerlo".