Salvarono sessantenne che rischiava di affogare, la Giunta: ricompensa al valor civile

La Giunta ha deliberato: verrà concessa la ricompensa al valor civile al capo reparto dei vigili del fuoco di Agrigento Antonio Piazza e a Ebai Chu Benjamin Ebaijayuk, cittadino del Camerun ospite all’associazione “ La Mano di Francesco”. Entrambi, lo scorso 18 agosto, nelle acque di San Leone, mettendo a rischio la propria incolumità, si sono prodigati nel salvataggio di un uomo in procinto di annegare.

A trasmettere al Comune la proposta del comando provinciale dei pompieri è stata la Prefettura di Agrigento. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Agrigento ha sottolineato lo straordinario comportamento del capo reparto Antonio Piazza, che era libero dal servizio, e di Ebai Chu Benjamin Ebaijuayuk. Raggiunti dalla richiesta di aiuto di una bagnante, cittadina francese in vacanza sul lido, che scorgeva un uomo in grave difficoltà in mare, i due- prima che venissero attivati i soccorsi della Capitaneria - mettevano in acqua la barca di salvataggio a remi, portando in salvo l’uomo in difficoltà.

il gesto compiuto ha evidenziato "una encomiabile professionalità nelle operazioni di soccorso che ha consentito di coordinare e portare a miglior frutto l’azione di salvataggio, utilizzando al meglio le attrezzature a disposizione" - è stato scritto nelle motivazioni - . Evidenziata anche "determinazione operativa, decidendo immediatamente le giuste operazioni da porre in essere senza indugio, valutando e compensando il rischio della vita, assicurando l’efficacia e l’efficienza nei soccorsi; dedizione al servizio che ha portato il capo reparto Antonio Piazza ad intervenire nel soccorso anche libero; spirito di abnegazione e altruismo nella salvaguardia della incolumità delle persone portando lustro anche all’amministrazione a cui appartiene il capo reparto Antonio Piazza".