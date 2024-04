"Salvarono anziani dall'incendio divampato in casa": benemerenza al valor civile per 4 poliziotti

"Conducevano un'attività di soccorso pubblico, con sprezzo del pericolo che si concludeva con il salvataggio di due persone rimaste intrappolate all'interno di una palazzina dove si era sviluppato un pericoloso incendio". È questa la motivazione che ha fatto tributare - al sindaco di Agrigento Franco Micciché - una targa di benemerenza al valor civile al sovrintendente Raffaele Castaldo e agli assistenti Gaspare Sirrao, Calogero Gallo e Damiano Vella.

Benemerenza al valor civile che è stata consegnata al Palacongressi durante le celebrazioni dei 172 anni dalla fondazione della polizia di Stato. Una giornata di grandi emozioni, e non soltanto per il questore Tommaso Palumbo (per lui è stata la prima festa della polizia da questore, alla prima assegnazione), ma per tutti gli uomini che giorno e notte "guerreggiano" contro le illegalità e che, dimostrando davvero di "esserci sempre", si mobilitano. Così come è stato nel caso dello scorso novembre quando i poliziotti della sezione Volanti hanno, con sprezzo del pericolo e senza minimamente pensare alla propria incolumità, salvato degli anziani dopo che era divampato un incendio all'interno dell'appartamento di via Dante. A consegnare la targa di benemerenza al valor civile, anche lui visibilmente emozionato, è stato il sindaco della città dei Templi Franco Micciché.

