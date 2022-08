Scongiura l'annegamento di una bimba e viene sbattuto contro gli scogli: elisoccorso salva tedesco

Salva una bimba che rischiava d'annegare - pare si trattasse della figlioletta - e viene sbattuto dal mare agitato violentemente contro gli scogli. E' atterrato in spiaggia, a San Giorgio a Sciacca, l'elisoccorso del 118 che ha subito caricato il tedesco quarantenne e lo ha trasferito, poiché seriamente ferito, al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II". L'uomo non ha esitato a gettarsi in mare per scongiurare l'annegamento della bambina. Le onde lo hanno però fatto finire contro gli scogli. Quando i sanitari dell'ambulanza del 118 sono giunti sul posto, riscontrando dei problemi polmonari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha potuto, di fatto, velocizzare il soccorso del quarantenne.