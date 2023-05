Il prefetto Cocciufa saluta Agrigento, il richiamo ai giovani: “Non bussate alle porte dei politici di turno, siate gli artefici del vostro destino”

“È stata un'esperienza a trecentosessanta gradi, difficilmente in altre sedi si possono vivere e condividere con la comunità tutte le problematiche ci sono qui. Ho anche vissuto momenti di rabbia, ma perché tutte queste nostre forze ed energie non riescono a venire fuori? Ci vuole uno scatto di orgoglio della società civile, deve necessariamente esserci la consapevolezza che il destino è nelle nostre mani. Agli studenti ho sempre detto che devono studiare per essere liberi di capire e di scegliere, li ho anche esortati a prendere in mano il loro destino e di non permettere mai a nessuno di scegliere al posto loro. Ho detto agli studenti anche di accrescere le loro competenze per non andare a bussare alla porte dei politici di turno. Spero di dire ai miei nipoti, quando sarà in pensione, io sono stata ad Agrigento dal 2020 al 2023 ma adesso li è tutto cambiato”. Questo, dai microfoni di AgrigentoNotizie è il saluto alla comunità del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa che da lunedì prossimo dirigerà l'ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Il prefetto ha ripercorso gli anni della sua permanenza in città, dall'arrivo in piena emergenza Covid, alla strage di Ravanusa passando dalla gestione del fenomeno migratorio e non per ultimo, dalle vicende legate al servizio idrico. L'esperienza agrigentina del prefetto Cocciufa non sarà legata soltanto ai problemi del territorio, la stessa ha ricordato con piacere anche i momenti che hanno preceduto la beatificazione del giudice Rosario Livatino e quelli che hanno portato all'organizzazione di concerti e della festa del Mandorlo in fiore.

Da siciliana, prima di lasciare la città dei Templi, Maria Rita Cocciufa ha però riservato ai giovani il messaggio più grande: quello di far crescere in loro la voglia di riscatto per una terra meravigliosa ma piena di contraddizioni.